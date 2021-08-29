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أردوغان: مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لتعافي أفغانستان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.08.2021 13:57
آخر تحديث في 29.08.2021 15:22
أردوغان: مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لتعافي أفغانستان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف بلاده هو تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت، وأن أنقرة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال عودته إلى تركيا بعد إتمام جولته الخارجية التي شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود، اليومين الماضيين.

وقال في هذا السياق: "هدفنا الأساسي تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت، وتركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق ذلك".

وأضاف أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابل، وأن أولويتها هي توفير أمن موظفيها هناك.

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