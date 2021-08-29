تركيا: اليونان لن تجني شيئاً من تصرفاتها الاستفزازية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئاً من موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية، مبينا أن هذه السياسات بعيدة عن المنطق.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال جولة على المناطق الحدودية مع اليونان بولاية أدرنة غربي البلاد، الأحد، برفقة قادة القوات التركية.

وأوضح أقار أن "اليونان تعمل جاهدة لتقييد بلادنا من خلال مزاعم لا أصل لها".

وأضاف أن تركيا ترغب في حل المشاكل القائمة مع اليونان في بحر إيجة، عن طريق الحوار وعملاً بمبدأ حسن الجوار وبالسبل الدبلوماسية والسياسية.

وتابع قائلا: "نأمل ونهدف لشعبي البلدين أن يعيشا في رخاء وأن يستفيدا من الثروات المتوفرة، لكننا نواجه صعوبة في إيصال مبتغانا للجانب الآخر".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن مطالب اليونان بعيدة تماما عن الواقعية، وأن قادة أثينا يصرون على تجاهل حقوق تركيا في المنطقة ويعتبرون بحر إيجة ملكاً لهم وحدهم.

ولفت إلى أن السلطات اليونانية تواصل تسليح الجزر في بحر إيجة، متجاهلة كافة القوانين والأنظمة الدولية.

وانتقد أقار خلال حديثه تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين وإرغامهم على العودة إلى تركيا وتركهم يواجهون الموت في البحار، مشدداً على أن هذا الأمر "لا يمكن قبوله أبداً".

وأردف قائلا: "تركيا تواصل تقديم الخدمات لملايين السوريين سواء في الداخل أو الذين نستضيفهم في أراضينا، بينما اليونان ترفض استقبال أي لاجئ وتجبرهم على مواجهة الموت وسط البحار".