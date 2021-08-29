بلينكن يبحث مع تشاوش أوغلو الانسحاب من أفغانستان ويؤكد أهمية الشراكة مع تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تركيا حليف مهم بالنسبة لبلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وواشنطن ممتنة لشراكتها.

وأكّد بلينكن عبر تويتر السبت أنه بحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عملية الانسحاب من أفغانستان والتعاون الثنائي.

وأضاف: "تحدثت مرة أخرى اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حول جهودنا المشتركة المستمرة لضمان إجلاء آمن ومنظم من أفغانستان".

وتابع: "تركيا حليف مهم في الناتو ونحن ممتنون لشراكتها".

وكان الوزيران بحثا عملية الانسحاب من أفغانستان خلال اتصال هاتفي بينهما يوم 24 أغسطس/ آب الجاري.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/ آب، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

ومنذ سيطرة الحركة على أفغانستان، أجلت دول عدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، وذلك رغم تأكيد "طالبان" أنها ستضمن حماية جميع البعثات الأجنبية.