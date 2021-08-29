وزيرا الخارجية والدفاع التركيين يبحثان افتراضياً مع نظيريهما القطريين أفغانستان

بحث وزيرا الدفاع والخارجية التركيين، مع نظيريهما القطريين المستجدات الأخيرة في أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن مباحثات وزيرها خلوصي أقار، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، مع وزيري الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني جاءت في لقاء عبر تقنية الـ"فيديو كونفراس".

وأضاف البيان أن الوزيرين التركيين بحثا مع نظيريهما المستجدات في أفغانستان.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.