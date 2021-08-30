أردوغان في عيد النصر: نسير نحو مستقبلنا المشرق بالوحدة والسلام والأخوة

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتهاني إلى الشعب التركي والقبارصة الأتراك بمناسبة حلول عيد النصر بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1922.

وقال أردوغان في رسالة نشرها الأحد: "سنسير معا 84 مليونا نحو مستقبلنا المشرق بالوحدة والسلام والأخوة بتوجيه من النصر الذي تحقق قبل 99 عاما في دوملوبينار".

وأعرب أردوغان عن سعادته بالاحتفال بالذكرى 99 للنصر العظيم الذي تحقق في 30 أغسطس/ آب، والذي هو أحد الأركان الأساسية للتاريخ التركي المجيد.

واستذكر بالرحمة القائد العام لحرب الاستقلال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه والجنود الأتراك.

وذكر أردوغان بأن معركة الهجوم الكبير الذي بدأ في 26 أغسطس/آب 1922، بقيادة القائد مصطفى كمال أتاتورك، انتهى بالنصر الحاسم في دوملوبينار بعد 4 أيام من القتال.

وأكد أن الروح والإيمان والإرادة التي منحها النصر العظيم للشعب التركي سيظل قائما كما كانت قبل 99 عاما، وأن الإنجازات التي تحققت في تركيا في مختلف المجالات هي أهم بواعث الإلهام.

وذكر أن تركيا أصبحت أملا ليس فقط لمواطنيها بل أيضا لمئات الملايين من الأصدقاء والأخوة من البلقان إلى آسيا ومن إفريقيا إلى أوروبا.

و"عيد النصر"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيد وطني في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص.



وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.