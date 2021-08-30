أردوغان يبحث مع محمد بن زايد تطوير العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أجرى مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت العلاقات الثنائية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الاتصال بحث "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين وشعبَيهما الصديقَين".

وأوضحت الوكالة أنّ الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان تبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا والملفّات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترَك.

جدير بالذكر أنّ مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أجرى في 18 آب/ أغسطس الجاري زيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد سنوات من العلاقات المتوتّرة بين البلدَين.