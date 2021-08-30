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تركيا تحتفل بعيد النصر على القوات اليونانية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.08.2021 12:16
آخر تحديث في 30.08.2021 12:28
تركيا تحتفل بعيد النصر على القوات اليونانية

تحتفل تركيا الاثنين بذكرى الانتصار على القوات اليونانية في 30 أغسطس/آب عام 1922.

وتبدأ الفعاليات بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان وأركان الدولة إلى ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط أنقرة.

وكجزء من الاحتفالات في إسطنبول، وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري في ميدان تقسيم الشهير.

وشارك في وضع أكاليل الزهور والي إسطنبول علي يرلي قايا وقائد الجيش الأول كمال يني ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ويعد "عيد النصر"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

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