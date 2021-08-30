وزير الخارجية الألماني يشيد بالدور التركي في عمليات الإجلاء من أفغانستان

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن مساهمة تركيا في عمليات الإجلاء من مطار كابل في أفغانستان مساهمة مهمة جداً.

وأوضح ماس، الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في ولاية أنطاليا (جنوب)، أن تركيا بذلت جهودا كبيرة في ظروف بالغة الصعوبة خلال الأسبوع الماضي في أفغانستان.

وأضاف أن تركيا قدمت مساهمة بناءة وفعالة لمشاكل المنطقة، معربا عن امتنانه لمساهماتها حتى اليوم.

وأكد ماس أن مطار كابل بحاجة إلى الإصلاحات حتى يتمكن الناس من مغادرة البلد، مشيرا أن بلاده مستعدة للمساهمة ماليا وتقنيا في تشغيل المطار.

وذكر أنه سيجري زيارة إلى طاجيكستان وباكستان وأوزبكستان من أجل عملية الإجلاء البري، متوقعا زيادة تدفق الهجرة عبر هذه البلدان.

وأكد على ضرورة إجراء محادثات مع طالبان من أجل التفاوض على عملية الإجلاء البري، وضمان مغادرة البلاد بشكل آمن.

وذكر ماس اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منطقة حماية لكابول خلال لقائه، مضيفا: "بالطبع نجري محادثات مع شركائنا الفرنسيين بناء على اقتراح السيد ماكرون. والغرض من هذا الاقتراح ضمان الأمن حول مطار كابل".

وأشار إلى وجود أكثر من 10 آلاف أفغاني بحاجة إلى الحماية، وأن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل هؤلاء الأشخاص ونقلهم بشكل قانوني بالتعاون مع تركيا والدول المجاورة.

وشدد الوزير الألماني على أن بلاده تريد منع حدوث كارثة إنسانية محتملة، لافتا إلى ضرورة تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان حتى لا يضطر الناس إلى مغادرة بلدهم.

وأضاف أن ألمانيا مستعدة لتقديم 100 مليون يورو إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لدعم الأفغان ومنع تدفق المهاجرين.