برئاسة نائب وزير الخارجية.. وفد مصري يزور أنقرة في الـ7 من سبتمبر

يجري وفد مصري برئاسة نائب وزير الخارجية حمدي لوزا زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، في 7 و8 سبتمبر/ أيلول المقبل لعقد اجتماع مع نظرائهم الأتراك في إطار المحادثات الاستكشافية، التي تتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية، الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين أنقرة والقاهرة ستعقد في يومي السابع والثامن من سبتمبر/أيلول بين الوفد المصري برئاسة نائب وزير الخارجية حمدي لوزا والوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

ولفت إلى أنه يمكن أن تحدث شروخ في العلاقات السياسية والدبلوماسية في بعض الأحيان، لكن في حال إظهار نية مشتركة، فإن العلاقات ستتقدم بشكل أسهل.

وأجريت الجولة الأولى من المباحثات في القاهرة في مايو/ أيار الماضي.