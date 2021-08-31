تركيا توزع أجهزة لوحية مجانية على الطلاب في مناطق الكوارث الطبيعية

تبرعت "تورك سيل" إحدى شركات الاتصالات التركية، بالتنسيق مع وزارة التعليم الوطني بـ 10.000 جهاز لوحي للطلاب والمعلمين في ولايات تركيا التي ضربتها حرائق الغابات والفيضانات. ويأتي توزيع الأجهزة اللوحية قبيل بداية العام الدراسي الجديد في 6 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشركة التركية في بيان لها أن توزيع الأجهزة اللوحية سيتم في ولايات أضنة وأنطاليا ومرسين وموغلا التي تأثرت بحرائق الغابات، وكذلك في قسطمونو وسينوب وبارطن في شمال تركيا وعدداً من البلدات التي دمرتها الفيضانات.

وقال وزير التعليم الوطني التركي "محمود أوزار" إنهم يعملون على تدارك الأزمة التي خلفتها الكوارث وأنهم قاموا بالفعل بتلبية جميع احتياجات الطلاب والمعلمين في الأماكن التي تضررت بالكوارث، مشيراً إلى أنهم وفروا للطلاب قرطاسية مجانية، وهم الآن بصدد توزيع الأجهزة اللوحية التي تم التبرع بها.

من جانبه قال "بولنت أكسو" الرئيس التنفيذي لشركة "تورك سيل" إنهم حشدوا مواردهم لمساعدة المتضررين من الفيضانات وحرائق الغابات، وأضاف:"حاولنا تقديم مساهمة صغيرة للأطفال والشباب في المناطق المتضررة ونعتقد أن الدعم التكنولوجي هو أفضل طريقة لتحقيق مكاسبهم التعليمية. ستساعدهم الأجهزة اللوحية على سهولة الوصول إلى الفصول عبر الإنترنت وإجراء البحوث لواجباتهم المدرسية بسهولة. كما أن المعلمين سيكونون قادرين على التواصل مع طلابهم بشكل أفضل".