تشاوش أوغلو ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، الثلاثاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأفاد البيان، أن تشاوش أوغلو وابن زايد بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأمس الاثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "أردوغان وابن زايد بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين".

وأفادت بأنهما "تبادلا وجهات النظر حول المصالح المشتركة وبعض القضايا الإقليمية والدولية".

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، استقبل الرئيس أردوغان مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان، تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.