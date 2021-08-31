قبرص التركية: نتابع عن كثب تطورات التسرب النفطي من الجانب السوري

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي نحو ساحل كارباز، الناجم عن الجانب السوري.

وأوضح تتار في تصريح صحفي، الاثنين، أنه تناول هذا الأمر مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ومع الجهات المعنية في بلاده.

وأضاف أن وصول التسرب النفطي في البحر إلى سواحل قبرص التركية، متعلق بوجهة الرياح، مبينا أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة في حال وصول التسرب إلى السواحل القبرصية.

من جانبه، قال وزير السياحة والبيئة القبرصي فكري أطا أوغلو، إن بلاده تتابع تسرب النفط نحو السواحل القبرصية عبر الأقمار الصناعية.

وتابع قائلا: "تواصلنا مع وزير البيئة التركي مراد قوروم في هذا الخصوص، وناقشنا معه الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وصل التسرب إلى سواحلنا".

وتربط بين جمهورية شمال قبرص التركية وسوريا المطلتان على البحر المتوسط، حدود بحرية، وتبلغ المسافة بينهما 160 كيلومترا.