شركة أسيلسان التركية تستعد لإطلاق مسيرات بحرية قريباً

يعمل عملاق صناعة الدفاع التركي "أسيلسان" وحوض بناء السفن المحلي "سفينة" Sefine، على إطلاق أول مركبة بحرية مسيرة تعمل دون ربان. وتم بالفعل إحراز تقدم كبير في تطوير وإنتاج السفينة المدرعة الغير مأهولة "AUSV" إلى جانب مركبة حربية بحرية غير مأهولة مضادة للغواصات "ASW" ما من شأنه المساهمة في تحقيق أمن البحار المحيطة بتركيا المعروفة باسم "الوطن الأزرق".

ويستمر بناء "AUSV" بخطوات متسارعة بينما تم قطع الصفائح المعدنية وتجهيزها للبدء بصناعة سفينة "ASW" ضمن خطة محكمة وضعت لبناء المركبات المسيرة وتسليمها بعد اختبارها في البحر، لتكون جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام.

وستكون كلتا السفينتين قادرة على الوصول إلى سرعات تزيد على 40 عقدة بحرية أي ما يعادل 74 كيلومتراً في الساعة. كما تستطيع المركبات البحرية أن تعمل لمدة 4 أيام تقريباً دون الحاجة إلى إعادة الإمداد عن طريق تجاوز مدى 600 ميل بحري، فضلاً عن قدرتهما على القيام بعدة مهام وتوفير فرص ملاحية حتى في أصعب الظروف البحرية، وكفاءتهما العالية على المناورة والسرعة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تزويد المسيرة البحرية "AUSV" بنظام الصواريخ التكتيكي "روكيتسان" ونظام المدفع الرشاش الثابت "ستامب" المنتجان من قبل "أسيلسان"، ما سيساهم في حماية القواعد والموانئ والمنشآت الحيوية والمنصات العائمة.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "دورسون علي سيمان" مدير الأنظمة القتالية للمشروعات العسكرية في ترسانة "سفينة"، إنهم بدأوا العمل على المركبات البحرية المسيرة عام 2019، موضحاً أنهم طوروا هاتين المركبتين البحريتين المسيرتين مع "أسيلسان" في إطار مشروع البحث والتطوير وأن البرنامج تم تطويره بالكامل بالوسائل المحلية.

وأضاف: "يتم توفير أنظمة الصواريخ محلياً من قبل شركة روكيتسان وأسيلسان".

ونوّه "سيمان" أن استخدام القوات البحرية للمركبات البحرية الغير مأهولة ليس شائعاً جداً في العالم حالياً، وأن بعض البلدان بدأت تعمل في هذا المجال.

وقال: "نحن في شركة سفينة لبناء السفن، نريد أن نخدم تركيا من خلال سد هذه الفجوة في بلدنا". مؤكداً أن السفينة "AUSV" ستكون قادرة على التنقل بأمان باستخدام الرادار الملاحي الخاص بها ومن خلال معالجة الصور التي تتلقاها عبر الكاميرات الكهروضوئية.

وأضاف أنها تحمل عدة قنوات اتصال مع وحدة التحكم، وأن السفينة ستستخدم في حماية القواعد والموانئ الحساسة.

وأردف بالقول: "يمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع والمراقبة والدوريات أيضا" مشيراً إلى أنه يمكن نقلها بواسطة السفن الحربية أو أي نوع من المنصات العائمة وبالتالي يمكن استخدامها في أي منطقة.

في الوقت نفسه تطرق إلى المركبة البحرية المسيرة "ASW" التي تحتوي على أنظمة سونار مصممة بواسطة "أرميسلان" للتقنيات الدفاعية التركية.

وقال: "ستكون هذه المركبة أول غواصة دفاعية يتم إنتاجها لصالح قواتنا البحرية" مشيراً إلى أنها قادرة على القيام بمهام لوجستية واكتشاف الغواصات والهجوم بطوربيد وصواريخ "ASW".

وأوضح "سيمان" أن هذه المركبات يمكن استخدامها لحماية الموانئ الحيوية من الغواصات المعادية أو الدخيلة قائلاً: "نخطط لإكمال الاختبارات البحرية نهاية عام 2021 وتجهيز المركبات ومشاركة الأخبار السارة قريباً".