نائب أردوغان: عازمون على مواصلة النمو الاقتصادي المستدام والشامل

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستواصل النمو الاقتصادي القوي، والمستدام والشامل.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على إعلان نمو الاقتصاد التركي بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا حلت في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً اقتصادياً.

وأعرب عن سعادته إزاء "رؤية تأثير قطاع الصناعة والصادرات في النمو الاقتصادي."

وأردف: "سنواصل النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والشامل."

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.