تركيا.. عدد متلقي جرعتين من لقاح كورونا يتجاوز 37 مليون

تجاوز عدد عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تركيا، الخميس، 95 مليون جرعة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19asi.saglik.gov.tr"، تلقى 48 مليونا و616 ألفا و804 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح.

فيما بلغ عدد متلقي جرعتين من اللقاح 37 مليونا و427 ألفا و546 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عمليات التطعيم ضد كورونا بالإضافة إلى الجرعة الثالثة 95 مليونا و11 ألفا و116 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.