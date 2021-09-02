تشاوش أوغلو: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضينا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين من الأفغان مؤقتا على أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو قائلا: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".

وأضاف :"ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا في تركيا وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده".

وأكد تشاوش أوغلو أنه يتعين تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بحيث تشمل السوريين والأفغان.