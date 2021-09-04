تركيا تدعو اليونان لوضع حد لممارساتها بحق المفتين بـتراقيا الغربية

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان إلى وضع حد لممارساتها التدخلية وسياسات القهر تجاه المفتين المنتخبين من قبل الأتراك في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان.

جاء ذلك في تعليقه عبر تويتر على تغريدة لرئيس المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، مفتي مدينة غومولجينا المنتخب إبراهيم شريف.

وكان شريف يتحدث في تغريدته عن استدعائه للمثول أمام محكمة سيلانيك (شرق) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول القادم بتهم استغلال المنصب، بسبب مشاركته في مراسم ختان جماعي قبل 5 أعوام في منطقة "ألان كويو".

وقال شريف: "كان الله في عوننا".

ودعا تشاووش أوغلو اليونان إلى وضع حد لممارساتها التدخلية وسياسات القهر التي تنتهجها بحق المفتين المنتخبين من قبل الأتراك في تراقيا الغربية.

وأضاف تشاووش أوغلو: "نقف إلى جانب أبناء جلدتنا في حماية حقوقهم وحرياتهم الدينية النابعة من معاهدة لوزان للسلام".

وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان، قرب الحدود مع تركيا، تعد موطنًا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة.