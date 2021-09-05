أردوغان يبحث مع رئيس مالي تطوير العلاقات والتعاون في الصناعات الدفاعية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لغويتا أن تركيا ستقف دائمًا إلى جانب شعب مالي الصديق والشقيق.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده ترغب في ضمان الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في مالي.

وشدد على الأهمية البالغة لإقامة نظام دستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن بمالي.

وعبر عن رغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير التعاون، لا سيما في مجالات الصناعة العسكرية والدفاعية.

وأوضح أن تركيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصديقة والشقيقة مالي.

وصرح أن بلاده عازمة على تعزيز ومواصلة تعاونها في هذا المجال مع مالي ودول المنطقة، سواء من خلال الآليات الثنائية أو متعددة الأطراف.