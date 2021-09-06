أردوغان بمناسبة العام الدراسي الجديد يشيد بالنظام التعليمي عالي الجودة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم التوفيق.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان الاثنين، خلال فعالية أقيمت في مدرسة ثانوية في مدينة إسطنبول، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأفاد أردوغان أن تركيا باتت من الدول القليلة التي لم تعطل التعليم بأنحاء البلاد رغم الصعوبات التي سببتها جائحة كورونا.

وقال: "سنراقب عن كثب سير العملية التعليمية ومسار الوباء في مدارسنا من خلال البنية التحتية الرقمية التي أسسناها ضمن وزارة التربية".

ودعا أردوغان جميع المواطنين وعلى رأسهم الكوادر التعليمية وأولياء الأمور، إلى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد على أن منع انتشار الوباء يعتمد على امتثال الجميع للتدابير الوقائية، فيما لفت إلى أن عدد التطعيمات ضد الفيروس في تركيا اقترب من عتبة 100 مليون جرعة.

وأكد أن الحكومة أمنت البنية التحتية التي تمكن أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى المدارس بأمان مثل التعقيم ومواد التنظيف والكمامات.

وأردف: "يمكننا نقل تركيا إلى أعلى من مستوى الحضارات المعاصرة فقط عن طريق نظام تعليمي عالي الجودة وفريد ومجهز بأحدث التقنيات، وقد رفعنا موازنة التعليم من 7.5 مليارات ليرة عام 2002 إلى أكثر من 211 مليار ليرة (نحو 250.5 مليون دولار) العام الحالي".