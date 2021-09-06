تشديد إجراءات المراقبة على الحدود التركية الإيرانية

أكدت السلطات التركية رفع درجة المراقبة على الحدود مع إيران لمنع دخول مهاجرين غير نظاميين للبلاد.

وفي حديثه للأناضول، الاثنين، قال رئيس بلدية "وان" محمد أمين بلميز، إن "السلطات أرسلت تعزيزات أمنية إلى الحدود بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان".

وأضاف: "لقد عززنا الإجراءات على الحدود، نحن نبذل قصارى جهدنا لجعل حدود بلادنا آمنة".

وتابع: "نستخدم أفضل التقنيات لمراقبة الحدود، وتم بناء 103 أبراج بصرية على طول الشريط الحدودي".

وأوضح بلميز أن المنطقة الحدودية مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار ورادارات.

وأشار إلى أن خط الجدار الحدودي سيمتد من ولاية "وان"، مرورا "بدوغوبايازيت" في ولاية آغري، حتى يصل مدينة "يوكسكوفا" في هكاري، بالمنطقة الشرقية.

كما أعلنت ولاية "وان" التركية (شرق)، أن الجدار الحدودي وأبراج المراقبة الذكية على الحدود، توفر أعلى درجات الأمان لتركيا بفضل تزويدها بأحدث التقنيات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، ضبط 94 ألفًا و915 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع العام الحالي، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير قانونية.

وأفاد جاتاكلي، أن السلطات ضبطت 40 ألفًا و98 مهاجرًا أفغانيًا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية منذ بداية 2021.