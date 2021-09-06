ملك البحرين يلتقي السفيرة التركية ويثني على تقدم العلاقات مع تركيا

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن العلاقات مع تركيا في "مستوى متقدم والتعاون يشهد نموا وتطورا".

جاء ذلك في لقاء الأحد، جمع الملك مع إيسن تشاكيل السفيرة التركية لدى المملكة في قصر الصخير بالعاصمة، حسب نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وشهد اللقاء "استعراض الملك مع السفيرة التركية مسار العلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين الشقيقين"، وفق المصدر ذاته.

ونوه عاهل البحرين إلى "المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور على جميع المستويات".

وأعرب الملك عن "تقديره لما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتوثيق وتطوير العلاقات البحرينية التركية والدفع بها إلى آفاق أرحب"، متمنياً لها دوام التوفيق.

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن شكرها وتقديرها للعاهل البحريني "لما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة المميزة بين البلدين في كافة المجالات"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 8 و27 يوليو/تموز الماضيين على التوالي، التقت السفيرة التركية بوزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، وسط إشادة منهما بالعلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع المنامة بأنقرة، بحسب الوكالة البحرينية.