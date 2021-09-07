أردوغان: تعاملنا بإيجابية حيال تشغيل مطار كابل منذ البداية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تعاملت بإيجابية إزاء ملف تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل منذ البداية، إلا أنه لم تحصل تطورات إيجابية في هذا الشأن حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".

وفيما يخص حكومة "طالبان" المؤقتة، أوضح الرئيس التركي "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها، وينبغي لنا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".