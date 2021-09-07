بدء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة

انطلقت اليوم الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، في العاصمة أنقرة حيث ستستمر ليومين.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن السفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري حمدي لوزا، يترأسان وفدي البلدين في الجولة الثانية من المحادثات.

وأوضحت أن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية في اليوم الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات الأربعاء.

وأضافت أن "الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة".

وفي 5 و6 مايو/ أيار الماضي، عقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا عقب اللقاء آنذاك أكدت فيه أن المحادثات جرت في أجواء صادقة ومضمون شامل.