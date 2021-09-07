بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول، أن فرقة الخيالة رافقت سيارة الرئيس تشيسيكيدي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول أردوغان وتشيسيكيدي منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان لتركيا والكونغو الديمقراطية وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وحيّا تشيسيكيدي حرس الشرف، ثم توجه أردوغان والرئيس الضيف لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، وتوجها عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيسان أردوغان وتشيسيكيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية.

وحضر مراسم الاستقبال وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والنقل والبنية التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين الطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

والإثنين، أعلنت الرئاسة التركية، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، سيجري زيارة رسمية إلى البلاد الثلاثاء.