تركيا تدخل عصر "التحول الأخضر" بقطاعي الصناعة والتصدير

قال رئيس جمعية المصدرين الأتراك "إسماعيل غول" الأحد إن عالم الأعمال في تركيا يجد السير قدماً على طريق "التحول الأخضر" في كل مجال استعداداً لمواكبة لوائح الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي حيث يستغرق إتمام عملية التحول تلك 10 سنوات كي تصبح سارية المفعول.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول علّق "غول" على الأعمال الرامية إلى التنسيق مع معايير الاتحاد الأوروبي في التوافق الأخضر، بأن بعض القطاعات تقود التحول حالياً بينما يتطلب عدد من القطاعات التي سيتم تحسينها في الفترة المقبلة،

مزيداً من الوقت والجهد.

ووفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي فقد تم من خلال المعاهدة الخضراء الأوروبية، الإعلان عن "آلية تعديل حدود الكربون" التي

"ستكون بمثابة عنصر أساسي في مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه للوصول عام 2050 إلى الحياد المناخي بما يتماشى مع اتفاقية باريس، وذلك بمعالجة مخاطر تسرب الكربون".

وفي إشارة إلى أن الصين تحولت إلى قاعدة تصنيعية في السنوات الخمس عشرة الماضية دون الإكتراث بأية آثار بيئية، لفت "غول" الانتباه إلى التطورات السلبية المتعلقة بالمياه الجوفية في العالم وحالة الغلاف الجوي.

وأشار إلى انتشار حرائق الغابات والفيضانات في العديد من البلدان بسبب آثار تغير المناخ قائلاً:"الخط الأحمر التالي هو الإنتاج الأخضر".

مضيفاً:"يمثل الإنتاج الذي يراعي الطبيعة والبيئة والناس خطاً أحمر يجب على بلدنا والعالم أجمع الامتثال له".

وقال إن "المنتجين والمصدرين الملتزمين" بالقواعد الجديدة "سيكون بإمكانهم القيام بعمليات التداول" لأن المعيار التالي سيكون البيئة وليس السعر الرخيص. مؤكداً أنهم أعدوا خطة عمل لاستدامة جميع القطاعات ضمن هذا الإطار وأنهم عززوا خريطة الطريق الخاصة بها.

وأوضح "غول" أن تنفيذ لائحة الكربون المتعلقة بالاتحاد الأوروبي على الحدود أمر مهم للمصدرين قائلاً:"هذه القضية لها موعد نهائي. سيتم تطبيقها في عام 2030 وستكون هناك ضريبة. وبالتالي، يجب على جميع القطاعات مراجعة نفسها وقياس التلوث الكربوني الخاص بها والسيطرة عليه".

وأضاف:"نحن جيدون في بعض القطاعات في تنظيم الكربون الحدودي، بينما لا تزال قطاعات أخرى في وضع سلبي، لكنها الآن في طور التحسين".

وأوضح أنه ضمن نطاق اللائحة، سينظر الاتحاد الأوروبي في نسبة الكربون المنبعثة من الشركات والمصانع وسيتعين على من لديهم انبعاثات أعلى دفع ضريبة لبيع سلعهم، ما يعني خلق تكاليف إضافية.

وتهدف آلية الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الحد من انبعاثات الكربون داخل الكتلة عن طريق زيادة الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي من خلال نقل الإنتاج أو زيادة الواردات من المنتجات الأقل كثافة في الكربون.

وذكر "غول" أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر أيضاً تعميماً بشأن خطة عمل المصالحة الخضراء، وأنه تم تطوير استراتيجية في هذا الصدد وسيتم متابعتها مع المؤسسات والقطاعات.

كما لفت الانتباه إلى أهمية دعم الدولة الموجّه في عملية التحول الأخضر وقال:"الشيء المهم في هذه العملية هو تحديد الجهات المسؤولة عن عملية التحويل والخطوات التي ستطبقها وكافة مستلزماتها. ونحن بصفتنا منظمات غير حكومية سنتخذ من الآن فصاعداً زمام المبادرة والعمل مع جميع المصانع من أجل الوصول إلى الإنتاج الأخضر الذي لا يلوث الطبيعة ويتوافق مع قيم الكربون على الحدود".