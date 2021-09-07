تشاوش أوغلو: ثمة زخم إيجابي في العلاقات التركية الإماراتية

أكد وزير الخارجية التركي أن الأجواء الإيجابية هي السائدة في العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة.

وأوضح مولود تشاوش أوغلو، في لقاء مع إحدى القنوات التركية الخاصة، الثلاثاء، أنه من الخطأ النظر إلى الأحداث الماضية على أنها عقبة أمام المصالحة وتطبيع العلاقات.

وأضاف: "في العلاقات الدولية لا يوجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وحدثت لقاءات رفيعة بين الجانبين على مستوى الرؤساء والوزراء، وهناك اتفاق حول الزيارات المتبادلة وإذا استمر الزخم الإيجابي الحالي، يمكن للعلاقات أن تعود إلى مسارها الصحيح".

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقبل ذلك بنحو أسبوعين، بحث أردوغان مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي أجرى زيارة إلى تركيا حينها، الاستثمارات الإماراتية في تركيا.

وحول العلاقات بين أنقرة والرياض، أعرب تشاوش أوغلو عن ثقته بأن هذه العلاقات ستتحسن أكثر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خطوات يجب الإقدام عليها في هذا الشأن.

وأضاف أن اللقاءات بين الجانبين التركي والسعودي مستمرة من أجل دراسة الخطوات الواجب الإقدام عليها لتحسين علاقات البلدين.

كما تطرق تشاوش أوغلو إلى علاقات بلاده مع مصر قائلا: "مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا لأجل ذلك خارطة طريق، واليوم نستضيف في أنقرة وفدا مصريا. وإن توصلنا إلى اتفاق سنقدم على الخطوات اللازمة لتعيين السفراء في كلا البلدين".

وتابع قائلا: "حواري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري كان مستمرا حتى عندما كانت العلاقات بين البلدين تمر بفترة جمود، والآن بدأت عملية التطبيع وإذا تم الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وردا على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال تشاوش أوغلو إنه يمكن بدء المفاوضات في هذا الشأن إذا أرادت مصر ذلك، والقاهرة ستحصل على مساحة بحرية أكبر بموجب الاتفاق مع أنقرة.

وعن الملف السوري، قال تشاوش أوغلو إن قوات بلاده تتواجد داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب.

وأكد مجددا دعم بلاده التام لوحدة الأراضي السورية، على عكس الولايات المتحدة التي تدعم تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي الذي يسعى لتحقيق أجندته الانفصالية شمال شرقي سوريا.

وأردف: "مواقفنا مع فرنسا تجاه القضية السورية كانت متطابقة جدا، لكن اختلافات الرأي بدأت حين قمنا بعمليات عسكرية ضد تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في الشمال السوري".