تشاوش أوغلو: لا حاجة للتسرع في الاعتراف بحكم طالبان

أكد وزير الخارجية التركي أن "لا حاجة للمسارعة" في الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان، مضيفاً أن أنقرة لا تزال تجري محادثات بشأن تشغيل مطار كابول الاستراتيجي.

وفي مقابلة تطرقت لمسائل عدة الثلاثاء، أبدى مولود تشاوش أوغلو حذره من مستقبل العلاقات بين تركيا وطالبان.

وقال إن على حكومة أفغانستان الجديدة أن تكون "شاملة للجميع"، منوها إلى ضرورة منح النساء وعددا من المجموعات العرقية مناصب وزارية.

وأعلنت طالبان الاثنين سيطرتها الكاملة على أفغانستان، مؤكدة أنها انتصرت في معركة رئيسية للسيطرة على وادي بانشير، الذي كان آخر معقل للمقاومة المعارضة للحركة.

ولكن تشاوش أوغلو ذكر أن على المجتمع الدولي أن يتريّث قبل الاعتراف بحكم طالبان، وهو موقف أشبه بذاك الذي تبناه الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الجمعة الماضي.

وأفاد "لا حاجة للتسرع. هذه نصيحتنا للعالم بأسره. علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي".

وأجرت تركيا محادثات مع طالبان في كابل حيث ما زال لديها حضور دبلوماسي، بشأن الشروط التي يمكن لأنقرة بموجبها المساعدة في تشغيل مطار العاصمة الأفغانية.

ويؤكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يعودوا يسيطرون على المجال الجوي في أفغانستان فيما المطار الرئيسي في كابل، الذي سيطر عليه الجيش الأميركي في آب/اغسطس لإتمام عمليات الإجلاء، في وضع سيء.

وأفاد تشاوش أوغلو أن تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية التي يحتاجها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابل.

لكنه لفت إلى أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز، مشددا على أنه لن يكون بإمكان الرحلات التجارية استئناف حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي.

وقال تشاوش أوغلو: "من وجهة نظري، يمكن لطالبان أو القوات الأفغانية ضمان الأمن خارج المطار".

وأضاف: "لكن في الداخل، يمكن أن تكون هناك شركة أمنية يثق بها المجتمع الدولي أو كافة الشركات الأخرى. حتى وإن كانت شركات الطيران مثل الخطوط الجوية التركية متحمسة للتوجه إلى هناك، فإن شركات التأمين لن تسمح بذلك".