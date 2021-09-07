رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يجري زيارة رسمية لتركيا

يجري رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، الاثنين.

وذكر بيان لرئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة تشيسيكيدي تأتي تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أنه خلال الزيارة الرئاسية الأولى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيتم تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين من جميع الجوانب.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتطورات الحالية في إفريقيا والاستعدادات لقمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة، وتبادل الأفكار حول القضايا الدولية، بحسب البيان.