وفد من المعارضة التركية يلتقي رئيس الجبهة التركمانية في كركوك

أجرى وفد من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، زيارة إلى محافظة كركوك والتقى فيها برئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن طوران.

وأفاد أوغوز صاليجي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تصريح للأناضول الاثنين، أن الوفد التركي التقى بطوران ومسؤولي الجبهة التركمانية العراقية في إطار زيارتهم للعراق.

وأشار صاليجي لوجود بعض المشاكل لدى التركمان في العراق عامة وكركوك خاصة، وأنهم قدموا لفهم مشكلاتهم بشكل أفضل من قبل الشعب التركي والأحزاب السياسية التركية الأخرى.

وأكد أن المشاكل التي يواجهها التركمان في العراق تهم الجميع في تركيا، مشيرا إلى ضرورة مساهمة الجميع في حل تلك المشكلات.

وأضاف أنهم يواصلون بذل الجهود من أجل استقرار العراق وضمان سلام التركمان وتعايش جميع الشرائح الاجتماعية من العرب والأكراد.

بدوره، أعرب طوران عن سعادته باستضافة الوفد التركي، مشيرا إلى أنهم ناقشوا القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.

وأكد على أهمية العلاقات بين تركيا والعراق بالنسبة للمنطقة، داعيا الأحزاب التركية الأخرى لزيارة العراق ومتابعة أوضاع التركمان عن كثب.