الاتحاد الأوروبي: نحتاج لتعاون أوثق مع تركيا مستقبلاً

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تسعى لتأسيس تعاون أوثق مع تركيا وبلدان المنطقة في إطار الأهداف المستقبلية للاتحاد.

جاء ذلك على لسان ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن العلاقات بين المؤسسات والاستشراف، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل الأربعاء، حول تقرير الاستشراف الاستراتيجي لعام 2021.

وقال "سيفكوفيتش" إن هناك 5 مواضيع رئيسية ستؤثر على الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، هي التغير المناخي، والتحديات البيئية، والاتصال الرقمي الفائق، والتحول التكنولوجي، والضغوط التي تتعرض لها الديمقراطية والقيم.

ويتضمن تقرير الاستشراف الاستراتيجي 2021، أهداف الاتحاد الأوروبي لسد الاحتياجات الصحية، والغذائية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية والدفاعية، فضلاً عما هو متعلق بالطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعاون أوثق مع تركيا وغيرها من بلدان المنطقة، في إطار أهدافها المذكورة.