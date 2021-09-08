تركيا تدين بشدة تمزيق قبرص الرومية صفحة تتحدث عن أتاتورك بكتاب مدرسي

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأمر الصادر من وزارة التعليم في إدارة قبرص الرومية بتمزيق صفحة من كتاب مدرسي تتحدث عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن تمزيق الصفحة التي تتحدث عن أتاتورك يكشف "المستوى الراديكالي الذي وصلته هذه العقلية المشوهة" لإدارة الشطر الرومي من الجزيرة ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وقال البيان:" ندين بشدة هذا الموقف العدائي غير المقبول الذي عفا عليه الزمن من قبل إدارة قبرص الرومية".

ولفت إلى أن هذا العمل الأخير لإدارة قبرص الرومية التي حكمت على قضية قبرص بعدم الحل لسنوات، أظهر أنها تفتقر للصبر ليس فقط لتقاسم السلطة والازدهار مع القبارصة الأتراك في الجزيرة، ولكن حتى للعيش معًا".

يذكر أن تقارير محلية أفادت بأن وزارة التربية في إدارة قبرص الرومية أرسلت تعميمًا يأمر المعلمين بتمزيق الصفحة 36 التي تضم القسم الخاص بمصطفى كمال أتاتورك قبل توزيع كتاب "Oxford Discover Futures 3 Workbook" على الطلاب.