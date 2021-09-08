رئيس البرلمان التركي: لا نسعى وراء تحقيق مصالح اقتصادية في أفغانستان

قال رئيس البرلمان التركي إن من حاولوا إدخال الديمقراطية إلى البلدان الأخرى خلفوا وراءهم الفوضى، مستشهداً بما يحدث في أفغانستان.

جاء ذلك في حديث مصطفى شنطوب للصحفيين في مقر السفارة التركية في فيينا، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

وأضاف أن الناس يضطرون لمغادرة بلدانهم بسبب المشاكل التي فيها، مضيفاً: "تركيا ليست السبب في خلق تلك المشاكل، إلا أنها هي التي تتحمل نتائجها"، في إشارة إلى موجات اللجوء الأفغانية.

وأوضح أن إغلاق الحدود أمام اللاجئين العاجزين، ليست من سياسات تركيا.

ووصف شنطوب مشكلة اللجوء بأنها "أزمة عالمية" يتوجب إيجاد حل لها بشكل مشترك من المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة تطوير مشاريع من شأنها تأمين أدنى ظروف المعيشة والاستقرار والرخاء للناس في بلادهم وأراضيهم.

وفي سياق آخر، قال شنطوب إن تركيا لا تسعى وراء تحقيق مصالح اقتصادية في أفغانستان، كما تفعل بعض البلدان الأخرى.

ولفت إلى العلاقات الثقافة والتاريخية بين تركيا وأفغانستان قائمة منذ أكثر من 100 عام.