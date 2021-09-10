أردوغان يعرب عن ثقته بفوز "العدالة والتنمية" في انتخابات 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بفوز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) المرتقبة في البلاد عام 2023.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في اجتماع للجناح النسائي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.

وقال أردوغان: "تنتظرنا مرحلة سنسطر فيها حكايتنا بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ من خلال بناء تركيا الكبيرة والقوية".

وأضاف: "لن نفسح المجال للذين يحاولون جر بلادنا مجددا إلى ظلام فترة الحزب الواحد (الشعب الجمهوري) والصراعات الايديولوجية لمرحلة السبعينات، أو غياب الاستقرار في التسعينات".

وأكد على أنه ما زال هناك الكثير من الخدمات التي سيقدمها حزب العدالة والتنمية للشعب التركي.

وتابع: "واثق أننا سنخرج منتصرين من انتخابات 2023 أيضا، عبر تعزيز مكانتنا في قلوب شعبنا، ودون الوقوع في فخ الذين لا يستطيعون مجاراتنا في سباق المشاريع والخدمات، الساعين لجر السباق إلى أرضيات مختلفة".