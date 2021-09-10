أنقرة ترفض اتهامات بيان وزراء الخارجية العرب تجاه تركيا

أعربت تركيا الجمعة، عن "رفضها المطلق" لما ورد من ادعاءات ضدها في قرارات اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الذي عقد أمس الخميس.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض كليا الادعاءات التي لا أساس لها تجاه بلادنا، الواردة في قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول".

وشددت الخارجية على أن مواصلة بعض دول الجامعة العربية اتهاماتها المعتادة ضد تركيا، "أمر لا قيمة له لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة".

كما أكدت أن الإصرار على هذه المواقف (الصادرة عن الجامعة العربية) التي لا تفيد أحدا لا يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تم الاقدام عليها بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وكان بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب قد طالب تركيا بوقف ما أدعى أنه "تدخل في شؤون الدول العربية"