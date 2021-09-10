أوقطاي: سنواصل دعم استقرار قرغيزيا وازدهارها

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الجمعة، إن بلاده دعمت وستواصل دعم جهود قرغيزيا في سبيل الارتقاء إلى دولة قائمة بذاتها مستقرة ومزدهرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء القرغيزي أولوقبك ماريبوف، في القصر الحكومي "ألا أرتشا"، بعد انتهاء الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة بيشكك.

ولفت أوقطاي إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع ماريبوف، وعقد لقاءات مع رجال أعمال من البلدين، ناقش خلالها سبل ترسيخ العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل والتجارة.

وأشار إلى توقيع البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، خطة عمل من 79 بندا، بجانب مذكرات تفاهم في مجالات التعدين، والتعاون في الإحصاء، والبنية التحتية، والبيئة.

وأشار أوقطاي إلى إن حجم التبادل التجاري بين بلاده و قرغيزيا ارتفع بنسبة 78 بالمئة في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغ 508 ملايين دولار.

وأوضح أن ثمار التعاون التركي القرغيزي ستنعكس على ازدهار المنطقة برمتها على المدى الطويل، طالما أن البلدين سيعملان لتعزيز التعاون بينهما.

وأكد أنه من خلال الشراكات المبتكرة التي سيقيمها البلدان في مجالات كالطاقة والصناعات الدفاعية والتعدين والرقمنة والتكنولوجيا، سيتخطيان هدف المليار دولار في حجم التبادل التجاري سنويا.