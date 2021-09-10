رئيس قبرص التركية يزور الولايات المتحدة في 18 سبتمبر

أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذك في تصريح أدلى به "تتار" أثناء زيارته، الجمعة، ولاية إزمير التركية (غرب).

وقال: "نواصل العمل من أجل الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، سأذهب إلى مدينة نيويورك في 18 سبتمبر"، حيث ينعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "سيكون هناك (نيويورك) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أيضا، طلبت تحديد لقاءات مع (مسؤولي) بعض الدول (لم يذكرها) لعرض حل الدولتين الذي اتفقنا عليه مع تركيا ودول أخرى".

وأكد تتار أن الطرح الفيدرالي في الجزيرة ليس حلا للقضية القبرصية، وأنه يتحدث إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مهمة في كل فرصة تسنح له عن إقامة دولتين ذات سيادة في الجزيرة.

وأشار إلى إمكانية أن يكون هناك اتفاق بالتعاون بين دولتين منفصلتين تعيشان جنبًا إلى جنب في قبرص.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة الولايات المتحدة بين 19 - 22 سبتمبر الجاري، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلقي أردوغان خطابا أمام المشاركين خلال الاجتماع الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع زعماء دول على هامش الاجتماع.