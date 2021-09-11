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أنقرة ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 11.09.2021 17:30
آخر تحديث في 11.09.2021 17:36
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي وكالة الأنباء الفرنسية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي (وكالة الأنباء الفرنسية)

أعربت تركيا عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، السبت، أعربت فيه عن ترحيبها الكبير بالاتفاق على تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي عقب 13 شهرا من الجهود المتواصلة لتشكيل حكومة جديدة.

وعبرت عن تمنياتها للحكومة بإمكانية مباشرة مهامها من خلال نيلها الثقة بأقرب وقت ممكن، كي يتمكن لبنان من مواجهة التحديات الماثلة أمامه بشكل فعال.

وأكدت أن تركيا ستواصل بذل ما بوسعها من أجل رخاء واستقرار وأمن لبنان وشعبه.

وأمس الجمعة، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وحدد مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، يوم الإثنين المقبل، موعدًا لانعقاد أول جلسة وزارية للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ أكثر من عام، تحول الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

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