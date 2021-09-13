الرئاسة التركية: انقلاب 12 أيلول نقطة سوداء في تاريخ ديمقراطيتنا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 الذي تم فيه تجاهل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإرادة الشعبية، كان لطخة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية.

وأوضح ألطون في تغريدة على تويتر أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/يوليو عام 2016، أظهر مجددا أن الشعب التركي لن يسمح بعد الآن لأي محاولة من شأنها تجاهل إرادته.

وأرفق ألطون تغريدته بمقطع مصور يشرح فيه ما جرى في انقلاب 12 سبتمبر.

وفي صباح 12 سبتمبر 1980، أستيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي آر تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرن، كان بمثابة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وذاك الصباح، أعلن ما سمي بـ"مجلس الأمن القومي" الذي شكله الانقلابيون، الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.