تركيا.. تحييد قيادي في "بي كا كا" الإرهابي بعملية شمالي العراق

أعلنت تركيا تحييد محمد أمين أكينجي، الاثنين، القيادي في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية، أن أكينجي الملقب بـ"جوهر" جرى تحييده في منطقة غارا شمالي العراق في عملية مشتركة للجيش والاستخبارات التركيين.

ولفتت المصادر إلى أن أكينجي هو "مسؤول العلاقات الخارجية" في "HPG" (قوات الدفاع الشعبي) المزعومة، التابعة لـ"بي كا كا".

وأشارت إلى أنه انتقل من تركيا إلى العراق عام 2011، حيث واصل أنشطته الإرهابية هناك، وأصبح لاحقا معاونا لقادة التنظيم في منطقة زاغروس وجبال قنديل شمالي العراق.

وعقب عمليات الجيش التركي التي قصمت ظهر التنظيم الإرهابي، انتقل أكينجي عام 2020 إلى منطقة غارا، حيث كان يتولى تنسيق اتصالات كبار قادة التنظيم، قبل أن يتم تحييده.