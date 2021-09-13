القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا.. تحييد قيادي في "بي كا كا" الإرهابي بعملية شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.09.2021 12:51
الإرهابي محمد أكينجي مسؤول العلاقات الخارجية في HPG قوات الدفاع الشعبي المزعومة التابعة لـبي كا كا الأناضول الإرهابي "محمد أكينجي" مسؤول العلاقات الخارجية" في "HPG" (قوات الدفاع الشعبي) المزعومة التابعة لـ"بي كا كا" (الأناضول)

أعلنت تركيا تحييد محمد أمين أكينجي، الاثنين، القيادي في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية، أن أكينجي الملقب بـ"جوهر" جرى تحييده في منطقة غارا شمالي العراق في عملية مشتركة للجيش والاستخبارات التركيين.

ولفتت المصادر إلى أن أكينجي هو "مسؤول العلاقات الخارجية" في "HPG" (قوات الدفاع الشعبي) المزعومة، التابعة لـ"بي كا كا".

وأشارت إلى أنه انتقل من تركيا إلى العراق عام 2011، حيث واصل أنشطته الإرهابية هناك، وأصبح لاحقا معاونا لقادة التنظيم في منطقة زاغروس وجبال قنديل شمالي العراق.

وعقب عمليات الجيش التركي التي قصمت ظهر التنظيم الإرهابي، انتقل أكينجي عام 2020 إلى منطقة غارا، حيث كان يتولى تنسيق اتصالات كبار قادة التنظيم، قبل أن يتم تحييده.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن...
مختارات