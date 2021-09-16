أردوغان يهنئ أذربيجان بالذكرى 103 لتحرير باكو

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذربيجان بمناسبة الذكرى 103 لتحرير العاصمة باكو على يد جيش القوقاز الإسلامي في 15 أيلول/ سبتمبر 1918.

وأعرب أردوغان في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، عن تهانيه لـ "أذربيجان الصديقة والشقيقة" في ذكرى تحرير باكو من الاحتلال البلشفي.

ودعا الرئيس التركي بالرحمة لشهداء جيش القوقاز الإسلامي، وفي مقدمتهم القائد نوري باشا ورفاقه.

وكان نوري باشا قاد جيش القوقاز الإسلامي الذي أسسه هو وشقيقه أنور باشا، وزير الحربية العثماني، من أجل تحرير القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناء على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان عام 1918.

وقدم مسلمو أذربيجان وداغستان دعما كبيرا للجيش إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع النطاق للانضمام من أجل القتال في صفوفه ضد القوات البلشفية والعصابات الأرمنية.

واستطاع الجيش فرض سيطرته على مدن ومناطق استراتيجية مهمة، مثل كنجه وكويجاي وساليان وآقصو وكوردمير وشماخي، بعد أن فرض سيطرته على العاصمة باكو عقب قتال عنيف.