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تركيا تهنيء أذربيجان بالذكرى 103 لتحرير باكو

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 16.09.2021 13:03
السفارة التركية في أذربيجان تحيي الذكرى الـ 103 لتحرير باكو بمقبرة الشهداء الأتراك بالعاصمة الأذربيجانية الأناضول السفارة التركية في أذربيجان تحيي الذكرى الـ 103 لتحرير باكو بمقبرة الشهداء الأتراك بالعاصمة الأذربيجانية (الأناضول)

هنأ فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأربعاء، أذربيجان بمناسبة الذكرى الـ 103 لتحرير العاصمة باكو من الاحتلال البلشفي.

وقال أوقطاي، عبر حسابه على تويتر: "أهنئ بالذكرى الـ 103 لتحرير باكو، أحد رموز الأخوة التركية الأذربيجانية".

وأضاف: "أحيي بالرحمة والاحترام ذكرى كل شهدائنا، على رأسهم قائد جيش القوقاز الإسلامي نوري باشا، الذي كافح لتحرير باكو".

وقاد نوري باشا جيش القوقاز الإسلامي الذي أسسه هو وشقيقه أنور باشا، وزير الحربية العثماني، من أجل تحرير القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناء على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان عام 1918.

وقدم مسلمو أذربيجان وداغستان دعما كبيرا للجيش إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع النطاق للانضمام من أجل القتال في صفوفه ضد القوات البلشفية والعصابات الأرمنية.

واستطاع الجيش فرض سيطرته على مدن ومناطق استراتيجية مهمة، مثل كنجة وكويجاي وساليان وآقصو وكوردمير وشماخي، بعد أن فرض سيطرته على العاصمة باكو عقب قتال عنيف.

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