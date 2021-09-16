تركيا تهنيء أذربيجان بالذكرى 103 لتحرير باكو

هنأ فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأربعاء، أذربيجان بمناسبة الذكرى الـ 103 لتحرير العاصمة باكو من الاحتلال البلشفي.

وقال أوقطاي، عبر حسابه على تويتر: "أهنئ بالذكرى الـ 103 لتحرير باكو، أحد رموز الأخوة التركية الأذربيجانية".

وأضاف: "أحيي بالرحمة والاحترام ذكرى كل شهدائنا، على رأسهم قائد جيش القوقاز الإسلامي نوري باشا، الذي كافح لتحرير باكو".

وقاد نوري باشا جيش القوقاز الإسلامي الذي أسسه هو وشقيقه أنور باشا، وزير الحربية العثماني، من أجل تحرير القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناء على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان عام 1918.

وقدم مسلمو أذربيجان وداغستان دعما كبيرا للجيش إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع النطاق للانضمام من أجل القتال في صفوفه ضد القوات البلشفية والعصابات الأرمنية.

واستطاع الجيش فرض سيطرته على مدن ومناطق استراتيجية مهمة، مثل كنجة وكويجاي وساليان وآقصو وكوردمير وشماخي، بعد أن فرض سيطرته على العاصمة باكو عقب قتال عنيف.