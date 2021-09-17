أردوغان يهدي "من الممكن إنشاء عالم أعدل" لقادة الدول في نيويورك

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إهداء كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل" لقادة الدول المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مترجما للغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.

والأحد، يتوجه الرئيس أردوغان إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضور عدد من الفعاليات الأخرى هناك.

وكتاب "من الممكن إنشاء عالم أعدل"، يشير فيه أردوغان إلى المعضلات السياسة العالمية، لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.

ويؤكد الرئيس التركي في كتابه على الحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، ويلفت إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

ويشدد على إمكانية إنشاء عالم أعدل، من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض.

ويقترح أيضا إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي ورفع عدد أعضائه الدائمين من 5 إلى 20 عضوا.

وسيتم التبرع بجميع عائدات الكتاب المترجم إلى لغات عديدة، مثل الإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية والإسبانية، إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).