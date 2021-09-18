تركيا: بيان قمة جنوب أوروبا منحاز وبلا رؤية كحال القمم السابقة

أعربت تركيا عن استيائها من البيان المشترك لقمة بلدان جنوب أوروبا "ميد9"، بخصوص ملفات شرق المتوسط، وقبرص، والهجرة غير القانونية، واصفة إياه بأنه "منحاز، وبلا رؤية، وبعيد عن الواقع".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي تانجو بيلغيتش، السبت، في جواب خطي ردا على سؤال حول بيان القمة.

وانتقد بيلغيتش البيان المشترك لدول جنوب أوروبا، فرنسا وقبرص الرومية وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا واليونان، بنهاية القمة المنعقدة في أثينا أمس الجمعة.

وقال إن "الأجزاء المتعلقة بملفات شرق المتوسط، وقبرص، والهجرة غير القانونية في البيان المشترك منحازة، وبلا رؤية، وبعيدة عن الواقع، كما هو الحال في بيانات الأعوام الماضية".

ودعا بيلغيتش دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على البيان المذكور إلى "التخلي عن موقفها أحادي الجانب، والذي تتبع من خلاله اليونان وإدارة قبرص الرومية بشكل أعمى تحت غطاء التضامن معهما".