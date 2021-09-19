أردوغان: منفتحون على الحوار مع أرمينيا بشروط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة لبدء حوار مع أرمينيا، إنما على الطرف الآخر السماح بعبور سلس بين أذربيجان وناخيتشيفان، الجيب الأذربيجاني الواقع في جنوب غرب أرمينيا.

والحدود بين البلدين مغلقة منذ 1993 ولا علاقات دبلوماسية تربط بينهما منذ ذلك الحين.

في مطلع أيلول/سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "استعداده" لإجراء محادثات مع تركيا.

وقال الرئيس التركي للصحافيين في مطار إسطنبول قبل مغادرته للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إذا كان باشينيان يريد لقاء طيب أردوغان، فلا بد من اتخاذ خطوات معينة".

وأضاف: "نحن لسنا منغلقين على المحادثات (...) لكنني آمل أن تغلب عليها مقاربة إيجابية وأن يتم تجاوز الصعوبات بين أذربيجان وأرمينيا عبر فتح ممرات".

وكان الرئيس التركي يشير إلى فتح ممر يربط بين أذربيجان وجيبها ناخيتشيفان في جنوب غرب أرمينيا، على الحدود مع تركيا وإيران.

ويسود التوتر العلاقة بين تركيا وأرمينيا، لا سيما بسبب محاولة جماعات الضغط الأرمنية إلصاق تهمة الإبادة الجماعية للأرمن إبان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

وفي خريف 2020، تصاعد التوتر بين البلدين بسبب النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق على وقف الأعمال القتالية برعاية موسكو، كرس هزيمة عسكرية أرمنية ومكاسب ميدانية كبيرة لباكو.

وبموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن مساحات من الإقليم خسرتها خلال المعارك، إضافة إلى سبع مناطق محاذية كانت احتلتها في الحرب السابقة في التسعينيات.