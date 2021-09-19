أردوغان يغادر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في وداع أردوغان بمطار أتاتورك، فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، وعثمان نوري قباك تبه، رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، والنائب البرلماني عن الحزب أحمد حمدي تشاملي.

وكان برفقة الرئيس عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير التجارة محمد موش، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، وبن علي يلدريم وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وسيشارك الرئيس التركي، الإثنين الموافق 20 سبتمبر/أيلول الجاري، في مراسم افتتاح مبنى "البيت التركي الجديد" في نيويورك.

وسيلقي في 21 سبتمبر، كلمة في اليوم الأول للجمعية العامة التي ستنعقد تحت شعار "بناء القدرة على الصمود عبر الأمل من أجل تجاوز وباء كورونا وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب واحترام حقوق الإنسان وإعادة إحياء الأمم المتحدة".

وستشهد الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين أردوغان وعدد كبير من زعماء الدول والحكومات، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيشارك الرئيس أردوغان أيضا في لقاء مع ممثلي الجالية التركية والإسلامية بالولايات المتحدة، على هامش مؤتمر تنظمه اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية تحت شعار "من الممكن إنشاء عالم أعدل".

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بتصريحات لوسائل إعلامية في الولايات المتحدة، ويشارك في مأدبة تقليدية لمؤتمر الاستثمار التركي الـ11 الذي سيستضيف ممثلين من عالم الأعمال الأمريكي، بإشراف مجلس الأعمال التركي ـ الأمريكي.