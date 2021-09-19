تشاوش أوغلو يؤكد ضرورة تسجيل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك بالجزيرة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ضرورة تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي مع القبارصة الروم في الجزيرة في أقرب وقت.

والتقى تشاوش أوغلو، الأحد، نظيره القبرصي التركي تحسين أرطغرل أوغلو في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركته في مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء.

وعن اللقاء كتب تشاوش أوغلو على حسابه بتويتر، أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره القبرصي التركي.

وأضاف أنه "ينبغي تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي في أقرب وقت ممكن".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وفي إطار مباحثاته، التقى تشاوش أوغلو منفصلا نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه أجرى لقاء مثمرا مع مرصودي التي أعلن أنها ستزور تركيا الشهر المقبل.