رئيس أركان تركيا يلتقي نظيره الأمريكي في أثينا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار غولر، قضايا أمنية مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة الأمريكية في بيان، الأحد، أن مباحثات غولر وميلي جاءت خلال مشاركتهما، السبت، في اجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأفاد البيان أن غولر وميلي ناقشا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والأمن الإقليمي، وعمليات مكافحة الإرهاب، وأزمة اللاجئين وقضايا غيرها.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الولايات المتحدة وتركيا تربطهما علاقات عسكرية قوية ودائمة كعضوين محوريين في حلف الناتو.