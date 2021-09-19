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رئيس البرلمان التركي: على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه أزمة الهجرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.09.2021 20:08
رئيس البرلمان التركي الأناضول رئيس البرلمان التركي (الأناضول)

توجه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بالنقد للتناقضات اللافتة في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمهاجرين.

جاء ذلك في حديثه لوكالة أنباء "EFE" الإسبانية، قبيل زيارته التي بدأها، الأحد، إلى إسبانيا وتستمر لـ 3 أيام.

وشدد شنطوب على ضرورة إدراك الاتحاد الأوروبي استحالة حل أزمة المهاجرين فقط عبر المساعدات المالية.

ووصف المسؤول التركي سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين بـ"عديمة المسؤولية والبعيدة عن المنطق والقانون".

وأكد على عدم إمكانية حل أزمة الهجرة ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بتعهداته ودون تبنيّه مبادرات إنسانية.

وأردف: "تركيا لا تستطيع تحمّل المزيد من المهاجرين. على الجميع تحمّل المسؤولية التي تقع على عاتقه".

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