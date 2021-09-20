رئيس البرلمان التركي يلتقي برئيسة مجلس النواب الإسباني في مدريد

التقى اليوم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطو رئيسة مجلس النواب الإسباني ميرشيل باتيت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها شنطوب إلى إسبانيا وتستغرق 3 أيام.

وقبيل اجتماعه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أشاد شنطوب بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في دفتر التشريفات بمبنى البرلمان الإسباني.

وأضاف أن الصداقة التركية الإسبانية والقيم الديمقراطية والعالمية تشكل أساس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد أن الرغبة في العمل عن كثب بين برلماني البلدين، ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية و تحقيق السلام والازدهار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وجرى اللقاء بين الوفدين بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام بسبب إجراءات جائحة كورونا.

يشار أن الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان التركي إلى إسبانيا هي الأولى من نوعها على مستوى رئاسة البرلمان منذ 27 عامًا.

ومن المنتظر أن يزور شنطوب في 21 سبتمبر/ أيلول مدينتي غرناطة وقرطبة ويلتقي هناك عددًا من ممثلي الجالية الإسلامية.

وتتمتع زيارة شنطوب بالأهمية على صعيد تطوير العلاقات بين تركيا وإسبانيا باعتبارها تأتي قبيل القمة الحكومية المزمعة بين الطرفين أواخر العام الجاري.