وزارة الخارجية التركية: لا نعترف بنتائج انتخابات الدوما الروسي في القرم

شددت وزارة الخارجية التركية على أن نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم غير شرعية لأنها أقيمت على أراض أوكرانية.

جاء ذلك في معرض رد متحدث الخارجية التركية تانجو بلغيتش خطياً على سؤال حول إجراء روسيا انتخابات مجلس الدوما في شبه جزيرة القرم.

وقال بلغيتش إن "تركيا تواصل دعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولا تعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم".

وأضاف أن "نتائج انتخابات مجلس الدوما للاتحاد الروسي التي أقيمت في شبه جزيرة القرم بين 17-19 سبتمبر/ أيلول 2021 ليس لها أي شرعية قانونية بالنسبة لتركيا".

والأحد، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، (الغرفة السفلى من البرلمان)، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، بـ 38.68% بعد فرز 9% من الأصوات.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصاً، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وفي استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.